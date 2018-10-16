Детройт Ред Уингз потерпел шестое поражение подряд на старте сезона НХЛ

Комада пропустила семь шайб в матче с "Монреаль Канадиенс"

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге "Детройт" пропустил семь шайб от "Монреаля" и потерпел шестое подряд поражение на старте сезона.

Матч завершился со счето 7:3 в пользу "Канадиенс", сообщает официальный сайт лиги.

Два гола и передача Томаша Татара и дубль Джонатана Друэна обеспечили "Монреалю" (3-1-1) третью победу в сезоне, а "Детройт" (0-4-2) потерпел шестое подряд поражение на старте. Татар во второй раз подряд набрал три очка в матче против бывшей команды. В последний раз "Ред Уингз" так плохо начинали сезон в 1985 году, когда первая победа была одержана ими лишь в 10-м матче.

"Надо уже показать немного гордости, хватит - значит хватит, - сказал защитник "Детройта" Никлас Крунвалль. - Мы должны играть лучше и просто работать. Сейчас мы себе не даем ни одного шанса. Такие матчи выигрывать тяжело".

Нападающий "Канадиенс" Томаш Плеканец провел 1000-й матч в НХЛ и отметился голом. Ранее только четыре игрока "Монреаля" забивали в своем 1000-м матче - Анри Ришар, Ларри Робинсон и Алексей Ковалев. У "Детройта", который в последних трех матчах был переигран с общим счетом 8:20, дублем отметился Андреас Атанасиу.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

15 октября.

Торонто – Лос-Анджелес – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Капанен (Мэттьюс, Гардинер), 2:0 – 19 Марло (Гардинер, Ливо), 2:1 – 23 Ковальчук (Форборт, Иафалло), 3:1 – 28 Марнер (Хайман, Таварес), 4:1 – 47 Капанен (Мэттьюс)

Монреаль – Детройт – 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Друэн, 2:0 – 16 Плеканец (Джулсен, Пека), 2:1 – 17 Атанасиу (Гронек, Бертуцци), 3:1 – 19 Татар (Дано), 4:1 – 23 Галлахер (Райлли, Татар), 5:1 – 24 Юдон (Пека, Петри), 6:1 – 35 Друэн (Доми, Татар), 6:2 – 47 Атанасиу (Нюквист, Гленденинг), 6:3 – 50 Ванек (Манта), 7:3 – 58 Байрон (Армия, Котканиеми)

Оттава – Даллас – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Клингберг (Радулов, Спецца), 1:1 – 39 Лажойе (Райан, Дюшен), 2:1 – 41 Ткачак (Демело, Тирни), 3:1 – 50 Бедкер (Дюшен), 4:1 – 58 Смит

Нэшвилл – Миннесота – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Смит (Джохансен, Суббан), 1:1 – 13 Дамба (Паризе, Койву), 2:1 – 23 Экхольм (Джохансен), 3:1 – 32 Форсберг (Террис), 3:2 – 35 Койву (Паризе, Гранлунд), 4:2 – 59 Саломяки (Суббан)