Нападающий сборной Украины по футболу поиграл в хоккей в Киеве
10:46, 12 октября 2018Хоккей
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Евгений Селезнёв воспользовался международной паузой в календаре и посетил каток в столице Украины.
Селезнев воспользовался паузой в футбольном календаре и поиграл в хоккей в Киеве / uhl.ua
Нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнев посетил Киев, где успел сыграть в хоккей с друзьями.
Во время паузы, предусмотренной в клубном европейском календаре на матчи национальных сборных, 33-летний форвард, который не попал в заявку команды Андрея Шевченко, все-таки покинул расположение своего нынешнего клуба – турецкого «Акхисара», сообщает официальный сайт УХЛ.
Ранее Селезнев неоднократно был замечен на льду с клюшкой в руках, в этот раз компанию ему составил экс-игрок НХЛ и сборной Украины, а ныне исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов.
Отметим, что Селезнев находился на льду в форме донецкого ХК «Донбасс» образца выступлений в сильнейшей в Европе Континентальной хоккейной лиге.
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