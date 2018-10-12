Нападающий сборной Украины по футболу поиграл в хоккей в Киеве

Евгений Селезнёв воспользовался международной паузой в календаре и посетил каток в столице Украины.

Нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнев посетил Киев, где успел сыграть в хоккей с друзьями.

Во время паузы, предусмотренной в клубном европейском календаре на матчи национальных сборных, 33-летний форвард, который не попал в заявку команды Андрея Шевченко, все-таки покинул расположение своего нынешнего клуба – турецкого «Акхисара», сообщает официальный сайт УХЛ.

Ранее Селезнев неоднократно был замечен на льду с клюшкой в руках, в этот раз компанию ему составил экс-игрок НХЛ и сборной Украины, а ныне исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов.

Отметим, что Селезнев находился на льду в форме донецкого ХК «Донбасс» образца выступлений в сильнейшей в Европе Континентальной хоккейной лиге.