«Днепр» второй раз в сезоне УХЛ обыграл «Донбасс»

Разрыв в турнирной таблице между командами увеличился до 7 очков.

В Херсоне состоялся матч 8-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Днепром» и «Донбассом».

Накануне встречи команды занимали 1 и 3 места в турнирной таблице, а первый матч клубов в сезоне завершился победой «Днепра» 2:0, сообщает официальный сайт лиги.

В середине первого периода счёт открыл Кирилл Бондаренко, выехав из-за ворот Богдана Дьяченко и переправив шайбу в сетку, будучи практически вплотную к вратарю.

Сравняли счёт гости на 35-й минуте встречи, когда Илья Коренчук реализовал одно из многочисленных удалений «Днепра». Однако уже спустя 36 секунд Андрей Жвачкин вновь вывел «Днепр» вперёд, а незадолго до окончания второго периода Илья Декало удвоил преимущество херсонцев.

Точку в матче поставил Иван Золотухин, получив удобнейшую передачу от всё того же Андрея Жвачкина. Старались гости вернуться в игру, но отличный матч провела защита «Днепра» и голкипер Олег Петров.

Таким образом, «Днепр» увеличил отрыв от «Донбасса» в турнирной таблице до 7 очков, второй раз подряд обыграв дончан в рамках регулярного чемпионата.

Свой следующий матч «Донбасс» проведёт 13 октября в 17:00 против «Ледяных Волков», а «Днепр» в тот же день в 13:00 сыграет выездной поединок с «Белым Барсом».

Заключительный матч 8-го тура УХЛ состоится завтра, 11 октября, в 18:45 - «Белый Барс» принимает «Кременчук».

«Днепр» - «Донбасс» 4:1 (1:0; 2:1; 1:0)

Шайбы: 1:0 Бондаренко (Коляда), 09:06. 1:1 Коренчук (Кирющенков, Гончаров - больш.), 34:43. 2:1 Жвачкин (Пугачёв), 35:19. 3:1 Декало (Золотухин, Коляда), 39:21. 4:1 Золотухин (Жвачкин, Пугачёв), 45:45.