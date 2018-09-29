«Днепр» в Киеве переиграл «Ледяных Волков» в матче УХЛ

Четыре из пяти шайб команды забросили в неравных составах.

Пятый тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги продолжился матчем «Ледяных Волков» и «Днепра».

Гости из Херсона уверенно обыграли соперника на его площадке, в Киеве, со счетом 1:4, сообщает официальный сайт лиги.

Уже в начала встречи команды дважды смогли реализовать удаления соперника. Сначала херсонцы точным броском Ильи Декало открыли счёт, а потом Кирилл Фроленко прошил Олега Петрова, сравняв счёт на табло.

Однако продлилось это недолго - на 16-й минуте капитан «Днепра» Николай Коляда, опять-таки в большинстве, вывел свою команду вперёд, и на перерыв клубы ушли при минимальном преимуществе гостей.

Во втором периоде снова удаление сыграло с «Волками» злую шутку, а «Днепр» воспользовавшись ошибкой хозяев – Никита Коваленко увеличил разрыв до двух шайб до двух шайб.

Третья двадцатиминутка повторила сценарий первых двух. Хоть киевляне и старались бороться, агрессивно прессингуя противника, но все же «Волки» ещё раз пропустили после броска Александра Найдёнова.

Свой следующий матч «Днепр» сыграет 3 октября в гостях против «Кременчука», а «Ледяные Волки» днём позже сыграют на выезде с «Белым Барсом».

Ранее МХК «Динамо» обыграло «Белый Барс» и добыло первую победу в сезоне.

«Ледяные Волки» - «Днепр» 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Декало (Коляда, Бондаренко - больш.), 02:25.1:1 Фроленко (Микульчик, Крючёнкин - больш.), 04:16. 1:2Коляда (Бондаренко, Белоусов - больш.), 15:50. 1:3 Коваленко (Белоусов - больш.), 36:55. 1:4 Найдёнов (Брага, Мацейко), 44:26.