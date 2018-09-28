В центральном матче 5-го тура УХЛ сыграют Кременчук и Донбасс

Игры тура состоятся 29-30 сентября.

В субботу-воскресенье состоятся матчи 5-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, где центральной игрой станет очередная серия противостояния донецкого "Донбасса" и "Кременчука".

29 сентября

13:50 МХК «Динамо» – «Белый Барс»

В первом туре УХЛ, когда команды встречались в последний раз, «барсам» удалось всухую обыграть противника из Харькова со счетом 4:0. Сейчас это незначительное преимущество может сыграть на руку подопечным Константина Буценко, ведь именно эта победа пока единственная в активе белоцерковцев.

Что касается, "динамовцев", то они пока так и не смогли зацепиться за победу в текущем розыгрыше УХЛ и только в матче четвёртого тура, проиграв «Волкам» в серии послематчевых бросков, смогли записать на свой счёт одно очко.

«Белый Барс», в свою очередь, завершил минувший тур разгромным поражением от своего прошлогоднего полуфинального противника со счётом 2:9.

Смогут ли харьковчане наконец-то найти свою игру и попытаться зацепиться за очки на старте чемпионата УХЛ или же белоцерковцы вновь одолеют команду Александра Сеуканда? Ответ на эти вопросы все болельщики получат уже 29 сентября.

«Ледяные Волки» – «Днепр»

Именно с победы над киевской командой «Днепр» и начал своё победное шествие в чемпионате Украинской хоккейной лиги. Дебют херсонцев сполна можно назвать не просто успешным, а сенсационным, ведь в четырёх турах УХЛ команда Дмитрия Пидгурского не потерпела ни одного поражения,всухую обыграв даже действующего чемпиона Украины.

Небольшими успехами может похвастаться и киевская команда – в четвёртом туре в серии послематчевых бросков команда Николая Сидорова смогла одолеть харьковское МХК «Динамо» и заслуженно заработать первые очки в текущем розыгрыше УХЛ.

Главный вопрос поединка: смогут ли «Волки» кусаться и давать бой уверенному лидеру турнирной таблице и станет ли киевская команда препятствием на пути херсонцев? А ответ на него все любители хоккея смогут узнать в субботу на киевской арене "Шалетт".

30 сентября

«Кременчук» – «Донбасс»

Тур закроют действующие вице-чемпион и чемпион Украины «Кременчук» и «Донбасс» и вновь померяются силами теперь уже на домашней арене "горожан".

В матче-открытии третьего сезона УХЛ дончане на характере обыграли кременчужан со счётом 7:3, что дало донецкому клубу не только успешное начало нового сезона, но и показало основательную подготовку «Донбасса» к старту розыгрыша УХЛ.

В предыдущем туре подопечные Александра Савицкого добыли уверенную победу над противником из Белой Церкви, а вот донецкий клуб уступил дебютанту чемпионата УХЛ со счётом 0:2. Так что эта встреча вполне может стать для команды Юлиуса Шуплера попыткой отыграться и вновь набрать победный ход. Кременчужанам, в свою очередь, помогут родные стены и кременчугские болельщики, которые неустанно поддерживают любимый клуб.

Как всегда принципиальный поединок и как всегда зрелищная битва между золотым и серебряным призёрами чемпионата УХЛ. А кто окажется сильнее в очном противостоянии мы узнаем 30 сентября.