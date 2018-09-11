Обладатель Кубка Стэнли Федотенко станет гостем церемонии открытия сезона УХЛ

Экс-капитан «Донбасса» также проведет серию мастер-классов для воспитанников самой многочисленной детско-юношеской спортивной школы Украины – ДЮСШ ХК «Донбасс».

Знаменитый украинский нападающий Руслан Федотенко, который в сезонах 2012/13 и 2013/14 выступал в составе донецкого «Донбасса» примет участие в церемонии открытия нового сезона Украинской хоккейной лиги, которая состоится 14 сентября.

Федотенко является двукратным победителем Кубка Стэнли - с «Тампа Бэй Лайтнинг» в 2004 году и «Питтсбург Пингвинз» в 2009, сообщает официальный сайт УХЛ.

Экс-капитан «Донбасса» также проведет серию мастер-классов для воспитанников самой многочисленной детско-юношеской спортивной школы Украины – ДЮСШ ХК «Донбасс».

Мастер-классы:

15:30 – «Донбасс 2004», «Донбасс 2005»

16:30 – «Донбасс 2006», «Донбасс 2007»

В пятницу 14 сентября на Ледовой арене «Альтаир» в Дружковке состоится масштабный спортивный праздник – старт нового сезона чемпионата Украины по хоккею.

Начало первого в новом сезоне поединка между «Донбассом» и «Кременчуком» намечено на 21:00.