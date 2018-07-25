Хоккейный клуб "Волки" добавил в название слово "ледяные" и сменил арену

14:28, 25 июля 2018
Хоккей
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Волки сменили название и прописку в летнее межсезонье / uhl.com.ua

Центральный элемент изображения – оскалившаяся хищная волчья пасть, призванная подчеркнуть настрой и агрессивный стиль игры команды, сообщает официальный сайт УХЛ.

Также на логотипе размещены название клуба и год его создания.

Ранее стало известно, что в сезоне 2018/19 «Ледяные Волки» будут выступать в Киеве на ледовой арене по ул. города Шалетт. Таким образом, после годичного перерыва, в столице Украины вновь появится профессиональная команда.

Первый учебно-тренировочный сбор «Ледяных Волков» в новом сезоне начнётся 26 июля.

Ранее стало известно, что защитник «Ледяных Волков» Руслан Забулонов стал победителем престижного iPhone Photography Awards. 

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Теги: #подготовка к сезону УХЛ#УХЛ участники