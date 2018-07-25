Хоккейный клуб "Волки" добавил в название слово "ледяные" и сменил арену
14:28, 25 июля 2018Хоккей
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Команда из Броваров отныне будет играть на Ледовой арене в Киеве по ул. Шаллет.
Волки сменили название и прописку в летнее межсезонье / uhl.com.ua
Хоккейный клуб «Ледяные Волки», который в этом году выступит в Украинской хоккейной лиге, представил болельщикам новый логотип.
Центральный элемент изображения – оскалившаяся хищная волчья пасть, призванная подчеркнуть настрой и агрессивный стиль игры команды, сообщает официальный сайт УХЛ.
Также на логотипе размещены название клуба и год его создания.
Ранее стало известно, что в сезоне 2018/19 «Ледяные Волки» будут выступать в Киеве на ледовой арене по ул. города Шалетт. Таким образом, после годичного перерыва, в столице Украины вновь появится профессиональная команда.
Первый учебно-тренировочный сбор «Ледяных Волков» в новом сезоне начнётся 26 июля.
Ранее стало известно, что защитник «Ледяных Волков» Руслан Забулонов стал победителем престижного iPhone Photography Awards.
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