Хоккейный клуб "Волки" добавил в название слово "ледяные" и сменил арену

Команда из Броваров отныне будет играть на Ледовой арене в Киеве по ул. Шаллет.

Хоккейный клуб «Ледяные Волки», который в этом году выступит в Украинской хоккейной лиге, представил болельщикам новый логотип. Центральный элемент изображения – оскалившаяся хищная волчья пасть, призванная подчеркнуть настрой и агрессивный стиль игры команды, сообщает официальный сайт УХЛ. Также на логотипе размещены название клуба и год его создания. Ранее стало известно, что в сезоне 2018/19 «Ледяные Волки» будут выступать в Киеве на ледовой арене по ул. города Шалетт. Таким образом, после годичного перерыва, в столице Украины вновь появится профессиональная команда. Первый учебно-тренировочный сбор «Ледяных Волков» в новом сезоне начнётся 26 июля. Ранее стало известно, что защитник «Ледяных Волков» Руслан Забулонов стал победителем престижного iPhone Photography Awards.

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