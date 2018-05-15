"Вегас" обыграл "Виннипег" и сравнял счет в серии полуфинала Кубка Стэнли

Матч завершился со счетом 3:1, общий счет серии - 1-1.

В ночь на вторник "Вегас Голден Найтс" во втором матче финала Западной конференции НХЛ взял реванш у "Виннипег Джетс", победив со счетом 3:1.

Команда из Лас-Вегаса сравняла счет в серии полуфинала Кубка Стэнли - 1-1, сообщает официальный сайт Лиги.

Матч начался с атак хозяев - Марк Шайфли опасно прорвался к воротам и нанес бросок неудобной стороной крюка, но голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери отвел угрозу. Почти сразу же Николай Элерс попал в штангу. Опасно атаковал Патрик Лайне…

Но счет на 14-й минуте открыл форвард Томаш Татар, получивший шайбу на правой штанге. Первый бросок голкипер "Джетс" Коннор Хеллебак отразил. Но Татар подобрал шайбу за воротами, молниеносно ее обработал и завел в ближний угол, который Хеллебак прикрыть не успел. Форвард "Виннипега" Пол Штясны вернулся в защиту, но помешать шустрому Татару не смог.

Через четыре минуты "Вегас" удвоил свое преимущество. Сначала защитник Нэйт Шмидт, а потом форвард Райлли Смит очень цепко сыграли в средней зоне против молодого форварда "Джетс" Кайла Коннора. Отобрали у него шайбу, организовали контратаку. Лучший бомбардир "Голден Найтс" в плей-офф Джонатан Маршессо (6+9=15 очков в 12 матчах) выскочил на ворота и нанес прекрасный хлесткий бросок обратной стороной крюка - 0:2.

Во втором периоде "Джетс" продолжили атаковать, теперь в штангу попал Эндрю Копп, дважды хорошо бросал Лайне. Но гол был забит только на 48-й минуте в большинстве, когда схватил штраф за подножку Лука Сбиса. Коннор исправился за свою ошибку, когда нанес коварный бросок с левого фланга. Флери очень надежен в этом плей-офф, но тут шайба скользнула ему по щитку и пролетела под рукой в ворота - 1:2.

"Виннипег" мог развить успех, но пропустил третий гол уже через полторы минуты. Еще одна потеря хозяев, теперь на чужой синей линии. Снова контратака "Вегаса", и опять хорошо сработал тот же самый тандем - Смит пролетает по левому флангу и отдает на Маршессо, который здорово бросает обратной стороной крюка - 1:3.

"Виннипег" в целом провел этот матч активнее, превзойдя гостей по броскам (31-28), однажды реализовав большинство (1/3), когда как "Вегас" сделать это не смог (0/2). "Джетс" был лучше в силовой борьбе (19-7 по хитам), ненамного уступил в блоках (15-21). Но все усилия перечеркнули собственные ошибки, которыми умело воспользовались хоккеисты "Голден Найтс".

Третий матч серии пройдет в Лас-Вегасе в среду по местному времени (в четверг в четыре ночи по Киеву).