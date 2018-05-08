В Беларуси выгнали тренера сборной по хоккею прямо в разгар чемпионата мира

Белорусы провально стартовали на турнире, проиграв три встречи с общим счетом 2:17.

Канадский специалист Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Беларуси по хокккею прямо в разгар чемпионат мира. Обязанности наставника до конца чемпионата мира будет исполнять Сергей Пушков.

Об этом сообщает официальный сайт IIHF.

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«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учётом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной.

До конца чемпионата мира исполнение обязанностей главного тренера сборной Беларуси по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова», — говорится в заявлении пресс-службы белорусской федерации хоккея.

Отметим, что на старте группового раунда чемпионата мира-2018 сборная Беларуси провела три игры и потерпела три поражения (от шведов, французов и россиян) с разницей шайб 2:17.

Чемпионат мира в высшем дивизионе проходит в Дании с 4-го по 20 мая.