"Питтсбург" сравнял счет в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с "Вашингтоном"

"Нэшвилл" сравнял счет в противостоянии с "Виннипегом".

Состоялись две встречи в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги - Кубка Стэнли. "Питтсбург" сравнял счет в дуэли с "Вашингтоном" - 2:2. Об этом сообщает официальный сайтНХЛ. Питтсбург – Вашингтон – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Счет в серии 2:2 Шайбы: 1:0 – 29 Гюнцель (Симон, Кросби), 1:1 – 32 Оши (Кузнецов, Бэкстрем), 2:1 – 37 Малкин (Кессел, Хернквист), 3:1 – 59 Гюнцель (Летанг, Кросби) Виннипег – Нэшвилл – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Счет в серии 2:2 Шайбы: 0:1 – 17 Хартман, 0:2 – 34 Суббан (Джохансен, Форсберг), 1:2 – 59 Лайне (Штястны)

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