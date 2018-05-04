"Питтсбург" сравнял счет в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с "Вашингтоном"
10:42, 04 мая 2018Хоккей
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"Нэшвилл" сравнял счет в противостоянии с "Виннипегом".
Виннипег – Нэшвилл / REUTERS
Состоялись две встречи в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги - Кубка Стэнли. "Питтсбург" сравнял счет в дуэли с "Вашингтоном" - 2:2.
Об этом сообщает официальный сайтНХЛ.
Питтсбург – Вашингтон – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Счет в серии 2:2
Шайбы: 1:0 – 29 Гюнцель (Симон, Кросби), 1:1 – 32 Оши (Кузнецов, Бэкстрем), 2:1 – 37 Малкин (Кессел, Хернквист), 3:1 – 59 Гюнцель (Летанг, Кросби)
Виннипег – Нэшвилл – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Счет в серии 2:2
Шайбы: 0:1 – 17 Хартман, 0:2 – 34 Суббан (Джохансен, Форсберг), 1:2 – 59 Лайне (Штястны)
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