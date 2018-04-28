Сборная Украины по хоккею пропустила семь шайб от Японии на чемпионате мира

Наша команда завершила турнир на четвертом месте.

В Каунасе (Литва) состоялся матч последнего, 5-го тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, в котором сборная Украины крупно уступила одному из фаворитов - сборной Японии.

Поединок завершился со счетом 1:7, сообщает официальный сайт соревнований.

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Подопечные Александра Савицкого уже на старте встречи пропустили две шайбы, позволив японской сборной оторваться в счете.

В начале второго периода украинцам удалось реализовать большинство - гол забил Андрей Михнов. Однако в этой же 20-минутке соперник отличился еще дважды - 1:4.

В заключительном периоде хоккеисты Японии довели дело до разгрома - 7:1.

Украина - Япония - 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Сборная Украины завершила турнир на 4-м месте из шести команд. Напомним, в активе нашей команды всего однак победа (над Румынией в первой игре). "Сине-желтые" сохранили прописку в дивизионе 1В.