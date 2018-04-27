Украинский хоккеист забросил шайбу в свои ворота броском от чужих ворот (видео)

Главный курьез чемпионата мира.

Хоккеисты сборной Украины стали авторами необычайного курьеза на чемпионате мира в дивизионе 1В (третий дивизион) в игре с Хорватией.

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В концовке матча Украина проигрывала 2:3 и сняла вратаря, чтобы атаковать большими силами, пытаясь спасти игру. За 2 секунды до финальной сирены игрок украинской команды Владислав Гаврик сделал пас из-за ворот сборной Хорватии. Шайбы никто не коснулся и она влетела в ворота нашей команды.

Следует отметить, что в хоккее автогол засчитывается на имя атакующего игрока другой команды, последним коснувшегося шайбы. Таким образом, взятие ворот записали на хорвата Домена Ведлина.

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