Украинский хоккеист забросил шайбу в свои ворота броском от чужих ворот (видео)
11:17, 27 апреля 2018Хоккей
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Главный курьез чемпионата мира.
Хоккеисты сборной Украины стали авторами курьеза на чемпионате мира / IIHF.com
Хоккеисты сборной Украины стали авторами необычайного курьеза на чемпионате мира в дивизионе 1В (третий дивизион) в игре с Хорватией.
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В концовке матча Украина проигрывала 2:3 и сняла вратаря, чтобы атаковать большими силами, пытаясь спасти игру. За 2 секунды до финальной сирены игрок украинской команды Владислав Гаврик сделал пас из-за ворот сборной Хорватии. Шайбы никто не коснулся и она влетела в ворота нашей команды.
Следует отметить, что в хоккее автогол засчитывается на имя атакующего игрока другой команды, последним коснувшегося шайбы. Таким образом, взятие ворот записали на хорвата Домена Ведлина.
Смотрите видео момента начиная с 1:48:
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