"Вашингтон" в четвертый раз обыграл "Коламбус" и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

Серия завершилась в шести играх с общим счетом 4:2.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись два матча плей-офф Кубка Стэнли, в одном из которых "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" и вышли во второй раунд.

Матч закончился со счетом 6:3, а серия - с общим счетом 4-2, сообщает официальный сайт лиги.

"Вашингтон" во втором раунде встретится с "Питтсбург Пингвинз".

Дубль в этом матче на счету лидера команды российского легионера Александра Овечкина. Также у гостей голами отметились Дмитрий Орлов, Деванте Смит-Пелли, Чендлер Стивенсон и Ларс Эллер. Брэйден Холтби отразил 35 бросков.

В составе "Блю Джекетс" два точных броска на счету Ника Фолиньо, еще один раз ворота поразил Пьер-Люк Дюбуа. Сергей Бобровский 22 раза выручил команду. "Коламбус" пока не выиграл ни одной серии в плей-офф.

НХЛ. Кубок Стэнлли. 1/8 финала.

23 апреля.

Торонто – Бостон 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Счет в серии 3:3

Шайбы: 0:1 – 21 Дебраск (Крейчи), 1:1 – 21 В. Нюландер (Зайцев, Кадри), 2:1 – 33 Марнер (Хэйнси, Плеканец), 3:1 – 58 Плеканец (Зайцев, Марнер).

Коламбус – Вашингтон 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Счет в серии 2:4

Шайбы: 0:1 – 12 Орлов (Стивенсон, Нисканен), 1:1 – 28 Фолиньо (Коул, Мюррей), 1:2 – 32 Овечкин (Орпик, Юос), 1:3 – 38 Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 2:3 – 42 Дюбуа (Калверт), 2:4 – 43 Смит-Пелли (), 2:5 – 45 Стивенсон (Орпик, Бигл), 3:5 – 48 Фолиньо (Дженнер, Бьоркстранн), 3:6 – 59 Эллер (Бигл).