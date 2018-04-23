Онлайн-видеотрансляция, Украина - Эстония: хоккей, чемпионат мира, 2-й тур
12:25, 23 апреля 2018Хоккей
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Сегодня в Каунасе сборная Украины проведет второй матч турнира третьего по значимости Дивизиона чемпионата мира по хоккею.
Сборная Украины обыграла Румынию в первом матче ЧМ / iihf.com
Сегодня в Каунасе (Литва) проходит матч 2-го тура чемпионата мира по хоккею-2018 среди команд третьего по значимости Дивизиона IB.
Сборная Украины сыграет с командой Эстонии, сообщает официальный сайт соревнований..
Накануне сборная Украины выиграла у команды Румынии в основное время (3:0), в то время как Эстония уступила Японии в овертайме (1:2). Таким образом, у нашей команды 3 очка и она делит 1-2 место с хозяевами ЧМ сборной Литвы, в то время как у эстонцев 1 очко и 4-е место в таблице.
Перед сборной Украины стоит задача вернуться во второй по значимости Дивизион 1А. Поэтому в кажом матче подопечным Александра Савицого нужна только победа.
Матч Украина - Эстония начнется в Каунасе в 12.30 по киевскому времени.
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