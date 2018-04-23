Онлайн-видеотрансляция, Украина - Эстония: хоккей, чемпионат мира, 2-й тур

12:25, 23 апреля 2018
Хоккей
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Сборная Украины обыграла Румынию в первом матче ЧМ / iihf.com

Сборная Украины сыграет с командой Эстонии, сообщает официальный сайт соревнований..  

Накануне сборная Украины выиграла у команды Румынии в основное время (3:0), в то время как Эстония уступила Японии в овертайме (1:2). Таким образом, у нашей команды 3 очка и она делит 1-2 место с хозяевами ЧМ сборной Литвы, в то время как у эстонцев 1 очко и 4-е место в таблице.

Перед сборной Украины стоит задача вернуться во второй по значимости Дивизион 1А. Поэтому в кажом матче подопечным Александра Савицого нужна только победа.

Матч Украина - Эстония начнется в Каунасе в 12.30 по киевскому времени.

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Теги: #ЧМ-2018#хоккей ЧМ сборная Украины