Онлайн-видеотрансляция, Украина - Эстония: хоккей, чемпионат мира, 2-й тур

Сегодня в Каунасе сборная Украины проведет второй матч турнира третьего по значимости Дивизиона чемпионата мира по хоккею.

Сегодня в Каунасе (Литва) проходит матч 2-го тура чемпионата мира по хоккею-2018 среди команд третьего по значимости Дивизиона IB.

Сборная Украины сыграет с командой Эстонии, сообщает официальный сайт соревнований..

Накануне сборная Украины выиграла у команды Румынии в основное время (3:0), в то время как Эстония уступила Японии в овертайме (1:2). Таким образом, у нашей команды 3 очка и она делит 1-2 место с хозяевами ЧМ сборной Литвы, в то время как у эстонцев 1 очко и 4-е место в таблице.

Перед сборной Украины стоит задача вернуться во второй по значимости Дивизион 1А. Поэтому в кажом матче подопечным Александра Савицого нужна только победа.

Матч Украина - Эстония начнется в Каунасе в 12.30 по киевскому времени.