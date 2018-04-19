"Нэшвилл" обыграл "Колорадо", "Питтсбург" вновь разгромил "Филадельфию" в Кубке Стэнли

"Тампа-Бэй" переиграла "Нью-Джерси".

Состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ - розыгрыша Кубка Стэнли. "Питтсбург" разгромил "Филадельфию" и довел счет в серии до 3:1 в свою пользу. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Филадельфия – Питтсбург – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Счет в серии: 1-3 Шайбы: 0:1 – 4 Малкин (Кессел, Кросби), 0:2 – 14 Кессел (Малкин), 0:3 – 28 Летанг (Гюнцель), 0:4 – 30 Кросби (Симон, Гюнцель), 0:5 – 55 Шейэн (Астон-Риз, Мяяття) Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Счет в серии: 1-3 Шайбы: 1:0 – 8 Палмиери (Холл, Бутчер), 1:1 – 11 Миллер (Стэмкос, Кучеров), 1:2 – 15 Кучеров ( Миллер, Коберн), 1:3 – 58 Кучеров ( Миллер) Колорадо – Нэшвилл – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) Счет в серии: 1-3 Шайбы: 0:1 – 15 Форсберг (Экхольм, Джохансен), 0:2 – 27 Сиссонс (Экхольм, Форсберг), 0:3 – 31 Смит (Уотсон), 1:3 – 45 Ландескуг (Бэрри, Джост), 2:3 – 51 Керфут (Задоров, Ньето) Сан-Хосе – Анахайм – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Счет в серии: 4-0 Шайбы: 1:0 – 5 Серенсен (Карлссон, Бернс), 1:1 – 47 Кольяно (Сильверберг, Кеслер), 2:1 – 49 Гертл (Влэшик)

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