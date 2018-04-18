Украинский хоккеист попал в финальный рейтинг драфта НХЛ

12:02, 18 апреля 2018
Хоккей
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Пересунько может попасть в НХЛ в ближайшее время / Xsport

В списке нашлось место и для украинского форварда Александра Пересунько из "Джуниор Брюинз", сообщает Isport.

В текущем сезоне Лиги USPHL Пересунько набрал 14 (6+8) очков в 19-ти матчах.

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В последний раз украинского игрока на драфте НХЛ выбирали в 2007-м году. Тогда Флорида Пантерз под 202-м номером выбрали голкипера Сергея Гайдученко.

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Теги: #НХЛ драфт Пересунько#украинский игрок драфт НХЛ