Юниорская сборная Украины по хоккею в боевом матче обыграла Венгрию на чемпионате мира в Киеве

Украинская команда потеряла из-за травм двух ведущих хоккеистов.

Юниорская сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира в дивизионе 1B, который проходит в Киеве.

Украинская сборная (U-18) обыграла команду Венгрии со счетом 4:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок вновь собрал почти полный Дворец спорта в Киеве, и зрители не остались разочарованы. В первом периоде команды обменялись голами - счет открыл форвард сборной Украины Феликс Морозов, однако вскоре венгры отквитали шайбу. Отметим, что тяжелую травму в первой 20-минутке получил один из лидеров сборной Украины Глеб Кривошапкин.

Вторая 20-минутка осталась полностью за украинцами. Вначале Морозов сделал дубль, а затем Никита Кругляков сделал счет 3:1.

Третий заключительный период получился самым напряженным. Гол Дмитрия Даниленко, казалось, разрядил напряжение - 4:1. Однако самые драматичные события произошли потом. Вновь носилки потребовались одному из игроков хозяев - голкипер Артур Оганджанян не смог доиграть встречу из-за травмы. Его заменил в воротах Владислав Гурко. На 53-й и 57-й минутах венгры забили два гола, сократив разницу в счете до минимума - 4:3.

Ценой неимоверных усилий (за 16 секунд до финальной сирены шайба попала в штангу ворот хозяев) сборная Украины победила.

Напомним, что до этого украинцы уступили японцам (0:1) и обыграли австрийцев (5:3).

Турнирная борьба после сегодняшнего игрового дня максимально обострилась. Сборные Венгрии, Австрии, Японии и Украины имеют поровну очков (по 6), у Италии - 3 очка и у Румынии - ни одного.

Завтра команда Украины сыграет с итальянцами, а в пятницу - с румынами.