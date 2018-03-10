"Донбасс" разгромил харьковское "Динамо" во втором матче полуфинальной серии плей-офф УХЛ

Игра завершилась со счетом 9:0.

В Дружковке завершился второй матч полуфинальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" разгромил харьковское "Динамо".

Игра завершилась со счетом 9:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева арены имели преимущество на протяжении всего матча, забросив в ворота харьковчан, соответственно, две, три и четыре шайбы в каждом из периодов.

В отличие от первой встречи, на этот раз дончане сразу же сделали заявку на итоговую победу - уже на третьей минуте Вадим Мазур, находясь за воротами, обманул Ступницкого и выкатившись на пятак протолкнул шайбу под щитками Владислава Гурко. После пропущенного гола динамовцы смогли выровнять игру, однако под самый занавес первого периода все же пропустили во второй раз - второе звено дончан, которое сделало результат в первом матче, постаралось и сейчас - гол Виктора Захарова после передачи Виталия Лялька оказался очень похож на первое взятие ворот из первой встречи.

Старт второй двадцатиминутки, в отличие от первой, вполне мог завершиться пропущенной шайбой уже для дончан - однако Виталий Лялька, отобрав шайбу на чужой половине площадки, забросил в меньшинстве. В середине периода Илья Коренчук воспользовался передачами Алексея Вороны и Андрея Григорьева и завершил быструю атаку дончан своим первым голом в этом розыгрыше плей-офф. В концовке периода Александр Костиков также открыл свой счет голам в плей-офф, забросив вторую шайбу дончан в меньшинстве.

Заключительный отрезок встречи для дончан начался с пятого большинства в матче - и именно оно стало для подопечных Сергея Витера результативным: Виктор Захаров завершил свой сольный проход точным броском в угол ворот Владислава Гурко. Когда же третий период подошел к экватору, Ярослав Свищев забросил седьмую шайбу дончан в матче. Наиболее же грозным орудием "Донбасса" в этой встрече была игра в меньшинстве - на 53-й минуте Никита Коваленко забросил уже третью шайбу дончан в меньшинстве. Точку же в матче уже при игре в большинстве поставил Виталий Лялька, вслед за Виктором Захаровым оформивший дубль.

Шатаут Богдана Дьяченко и вдохновенная игра второго звена дончан приносит "Донбассу" вторую победу в этой полуфинальной серии.

"Донбасс" - "Динамо" - 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

Счет в серии - 2:0 (до 3-х побед)

Шайбы: 1:0 Мазур, 02:51, 2:0 Захаров (Лялька), 19:43, 3:0 Лялька (меньш.), 24:57, 4:0 Коренчук (Григорьев, Ворона), 31:25, 5:0 Костиков (меньш.), 35:38, 6:0 Захаров (больш.), 43:28, 7:0 Свищев (Фирсов), 49:46, 8:0 Коваленко (Ордынский - меньш.), 52:25, 9:0 Лялька (Захаров, Денискин - больш.), 55:12.