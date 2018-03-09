"Нэшвилл" выиграл 10-й матч подряд в НХЛ

"Предаторз" обыграли "Анахайм Дакс" со счетом 4:2.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись 12 матчей, в центральном из которых "Нэшвилл Предаторз" обыграл "Анахайм Дакс" и одержал 10-ю победу подряд в регулярном чемпионате.

Игра завершилась со счетом 4:2, сообщает официальный сайт лиги.

В составе "Нэшвила" по разу отличились четыре разных игрока, в то время, как дубль шведского легионера "уток" Рикарда Ракелля, при счете 0:3, на какое-то время подарил его команде шанс на удачный исхд игры.

Но, гол его соотечественника Виктора Арвидссона установил окончательный счет игры в пользу "Нэвшилла".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

8 марта.

Коламбус – Колорадо – 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 6 Бэрри (Рантанен), 0:2 – 7 Седерберг (Комо), 1:2 – 7 Дженнер (Веннберг), 2:2 – 21 Ванек (Мюррей, Дженнер), 3:2 – 32 Веренски (Дюбуа, Джонс), 4:2 – 35 Ванек (Веренски, Джонс), 4:3 – 53 Ландескуг (Маккиннон, Рантанен), 4:4 – 56 Седерберг, 5:4 – 60 Джонс (Панарин, Дюбуа)

Нью-Джерси – Виннипег – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Лайне (Элерс, Штястны), 0:2 – 33 Армия (Хеллибак, Чьяро), 1:2 – 36 Палмиери (Хишир), 1:3 – 49 Элерс (Бафлин), 2:3 – 51 Хишир (Бутчер, Братт)

Бостон – Филадельфия – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Ворачек (Жиру, Патрик), 1:1 – 9 Нэш (Миллер, Пастрняк), 2:1 – 19 Джионта (Уинджелс, Хара), 2:2 – 27 Лехтеря (Гудас, Филппула), 3:2 – 59 Маршанд (Хара, Пастрняк)

Оттава – Баффало – 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 17 Сканделла, 1:1 – 20 Дзингел (Дюшен), 2:1 – 23 Дзингел (Карлссон, Хоффман), 2:2 – 34 Райнхарт (Пулио), 3:2 – 37 Шабо (Стоун, Пяярви-Свенссон), 3:3 – 40 Уилсон (Райнхарт, О′Райлли)

Детройт – Вегас – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Так, 0:2 – 30 Икин (Карлссон), 0:3 – 37 Икин (Хант, Носек), 0:4 – 38 Так (Икин)

Тампа-Бэй – Рейнджерс – 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Пакетт (Кэллахан, Куниц), 2:0 – 7 Эрни (Чирелли), 3:0 – 21 Чирелли (Киллорн, Сергачев), 3:1 – 27 Спунер (Фаст, Хэйс), 4:1 – 32 Куниц (Чирелли), 5:1 – 37 Джонсон (Сергачев, Кучеров), 5:2 – 43 Зукарелло-Асен (Спунер), 5:3 – 57 Хэйс (Спунер, О'Гара)

Флорида – Монреаль – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 16 Юбердо (Дадонов, Трочек), 2:0 – 21 Бьюгстэд (Йэндл, Барков), 3:0 – 22 Хэйли ( Маккензи), 4:0 – 41 Дадонов (Барков, Йэндл), 5:0 – 54 Трочек (Йэндл)

Нэшвилл – Анахайм – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 5 Смит (Хартман, Террис), 2:0 – 15 Джохансен (Арвидссон, Форсберг), 3:0 – 38 Уотсон (Сиссонс, Эллис), 3:1 – 46 Ракелль (Гецлаф, Перри), 3:2 – 56 Ракелль (Гецлаф, Сильверберг), 4:2 – 58 Арвидссон (Джохансен, Форсберг)

Чикаго – Каролина – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Юрчо (Сибрук), 1:1 – 10 Слэвин (Песке, Уильямс), 2:1 – 15 Шарп (Кемпф, Дюклер), 2:2 – 21 Уильямс (Фолк, Линдхольм), 2:3 – 44 Ахо (Линдхольм, Терявяйнен)

Эдмонтон – Айлендерс – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 41 Хики (Пулок, Нелсон), 1:1 – 58 Макдэвид (Бир, Клефбом)

Сан-Хосе – Сент-Луис – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 52 Бедкер (Демело, Донской), 2:0 – 59 Гертл (Бернс)

Лос-Анджелес – Вашингтон – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Картер (Пирсон, Мартинес), 1:1 – 25 Врана (Орпик, Оши), 2:1 – 29 Льюис (Картер), 3:1 – 58 Клиффорд (Форборт, Копитар)