"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" в серии буллитов, "Рейнджерс" уступил "Детройту" в НХЛ

"Миннесота" переиграла "Сан-Хосе".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства НХЛ. "Анахайм" уступил "Эдмонтону" в серии буллитов (основное время - 5:5). "Рейнджерс" проиграл "Детройту" в овертайме. Нэшвилл – Сент-Луис – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 4 Сиссонс (Йоси, Террис), 2:0 – 14 Фиала (Смит), 3:0 – 21 Хартнелл (Эллис, Йернкрук), 4:0 – 33 Уотсон (Джохансен) Баффало – Бостон – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 14 Пулио (Баптист, Антипин), 2:0 – 16 Окпосо (Родригес, О′Райлли), 2:1 – 23 Макэвой (Маршанд, Пастрняк), 3:1 – 27 Родригес (Ристолайнен, Райнхарт), 4:1 – 43 Сканделла (Антипин, Поминвилл) Рейнджерс – Детройт – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 19 Атанасиу (Ларкин, Дженсен), 0:2 – 24 Хелм, 1:2 – 27 Миллер (Деанджело, Спунер), 2:2 – 51 Фаст (Хэйс, Спунер), 2:3 – 64 Дэйли (Татар, Нильсен) Миннесота – Сан-Хосе – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 14 Райан (Гудроу, Хансен), 0:2 – 22 Тирни (Лабанк), 1:2 – 39 Каллен (Фолиньо, Сперджен), 2:2 – 55 Э.Стаал (Цукер, Сутер), 3:2 – 64 Сперджен (Цукер) Анахайм – Эдмонтон – 5:6 Б (1:2, 1:1, 3:2, 0:0) Шайбы: 0:1 – 1 Драйзайтль (Гецлаф, Фаулер, Каммаллери), 1:1 – 1 Ракелль (Гецлаф, Фаулер, Каммаллери), 1:2 – 12 Слепышев (Каммаллери, Макдэвид), 2:2 – 21 Хенрик (Гецлаф, Монтур), 2:3 – 28 Строум (Монтойя, Драйзайтль), 2:4 – 42 Строум (Макдэвид, Пулюярви), 3:4 – 54 Гецлаф (Линдхольм, Перри), 3:5 – 55 Пакаринен (Лучич, Макдэвид), 4:5 – 59 Ракелль (Перри, Гецлаф), 5:5 – 59 Ракелль (Грант, Перри) Аризона – Ванкувер 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Шайбы: 0:1 – 2 Д.Седин (Х.Седин, Пулио), 1:1 – 49 Голигоски (Перлини, Степан), 1:2 – 51 Д.Седин (Босер), 1:3 – 54 Арчибальд (Стечер, Саттер)

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