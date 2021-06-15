Форвард Марко Арнаутович оскорбил игроков Северной Македонии.

УЕФА открыл дело в отношении австрийского нападающего Марко Арнаутовича по итогам матча группового этапа Евро-2020 между сборными Австрии и Северной Македонии.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА расследует инцидент с участием Арнаутовича в матче против македонцев.

Арнаутовича, который является сербом по отцу, обвинили в том, что он на расовой почве оскорбил игроков Северной Македонии, имеющих албанские корни: Эгзона Бейтулаи и Эзджана Алиоски. По информации СМИ, второму он сказал: "Я е*ал твою албанскую мать".

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Федерация футбола Северной Македонии осудила проявление "национализма" со стороны Арнаутовича, а нападающий заявил, что он не расист и подчеркнул: "На эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться - особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании".

Евро-2020: группа С

В группе С борьбу за выход в плей-офф ведут сборные Украины, Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

В матчах 1-го тура украинцы уступили Нидерландам со счетом 2:3, а Австрия обыграла Северную Македонию со счетом 3:1. Арнаутович забил третий гол австрийцев.

Против Австрии сборной Украины предстоит играть в 3-м туре.

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Автор: Антон Дударь