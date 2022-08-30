Отношения Мбаппе и Рау длятся уже несколько месяцев.

Знаменитого нападающего ПСЖ и национальной сборной Франции Килиана Мбаппе подозревают в отношениях с трансгендерной моделью Инес Рау.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По данным источника, отношения Мбаппе и Рау длятся уже несколько месяцев.

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Впервые их заметили вместе на Каннском кинофестивале в мае. Позднее папарацци видели Килиана в компании модели на борту яхты 23-летнего футболиста. Сами фигуранты новостей никак не комментируют слухи о своих отношениях.

Стоит отметить, что Инес Рау известна на весь мир как первая трансгендерная модель, попавшая на обложку мужского журнала Playboy.

Рау перенесла операцию по смене пола в 16 лет, но публично объявила об этом в возрасте 24 лет.

Добавим, что 23-летний Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом в мире. Его оценивают в 160 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе провел в составе ПСЖ три матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. После 4-х туров в активе ПСЖ 10 набранных баллов.

Свою следующую встречу парижане проведут 31 августа против "Тулузы".

Килиан Мбаппе: карьера

Мбаппе является воспитанником ФК "Монако". Дебютировал за "монегасков" форвард в 2015 году. Сыграл за "Монако" 60 матчей и забил 27 голов. Также отдал 16 ассистов.

В 2017 году Мбаппе перешел в ПСЖ. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро.

За карьеру в ПСЖ Килиан сыграл 220 игр, в которых отличился 175 забитыми голами и 88 результативными передачами.

За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 57 матчей и забил 27 голов. Он стал чемпионом мира в 2018 году.

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