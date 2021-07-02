Тони Кроос решил прекратить выступления за сборную Германии.

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Об этом Кроос сообщил на своей странице в Instagram.

"Я провел 106 матчей за Германию. Еще одного не будет. Я очень хотел бы, чтобы в итоге было 109 игр, чтобы в коллекцию добавился титул чемпиона Европы, я бы все отдал ради этого. Я давно принял решение уйти после Евро. Мне давно было понятно, что я не поеду на ЧМ-2022. В ближайшие несколько лет я хочу полностью сосредоточиться на целях в "Реале". Кроме того, как муж и папа, я хотел бы быть рядом со своей женой и тремя детьми", - объяснил свое решение Кроос.

"Для меня было большой честью так долго носить эту футболку. Я делал это с гордостью и страстью. Спасибо всем фанатам за поддержку, спасибо критикам за мотивацию. Хочу сказать большое спасибо Йоги Леву. Он сделал меня игроком национальной сборной и чемпионом мира. Он мне доверял", - также отметил Кроос.

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Тони Кроос: карьера в сборной

Кроос выступал за сборную Германии с 2010 года. В его активе 106 матчей и 17 голов.

Полузащитник занимает седьмое место в списке рекордсменов по количеству матчей за "Бундестим"

Вместе с Германией он стал чемпионом мира в 2014 году, бронзовым призером ЧМ-2010, бронзовым призером чемпионата Европы-2012, а также полуфиналистом ЧЕ-2016.

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Автор: Антон Дударь