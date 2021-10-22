Воры проникли в дом, но много унести не успели.

Дом звездного нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы был ограблен в ночь с 19 на 20 октября.

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Грабители проникли в расположенный под Турином дом аргентинского футболиста, разбив окно на первом этаже. Ворам частично помешал охранник, который поднял тревогу, однако они успели скрыться.

Стоимость нанесенного ущерба неизвестна, но по предварительным данным грабители унесли с собой коллекцию дорогих часов.

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Где в момент ограбления был Дибала - неизвестно. В матче Лиги чемпионов "Зенит" - "Ювентус", который состоялся 20 октября в России, форвард не участвовал из-за травмы. Он не полетел с командой в Россию.

Пауло Дибала: карьера в "Ювентусе"

27-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года после трансфера из "Палермо".

Он провел за туринцев 244 матча, в которых забил 98 голов.

С "Юве" Дибала пять раз выиграл чемпионат Италии, по три раза - Кубок и Суперкубок страны. В 2020 году он был признан самым ценным игроком сезона в Серии А.

В этом сезоне аргентинец провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.

Автор: Антон Дударь