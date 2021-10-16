В Суперлиге заявили, что "не закрывают дверь для УЕФА".

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб, а также "Реал" Мадрид и "Ювентус", которые не вышли из Суперлиги, продолжают работу над реализацией проекта.

Лапорту цитирует sport.es.

"Проект не завершен. Напротив, он жив. Мы ведем диалог с разными людьми из мира футбола, они работают над этой идеей. "Ювентус", "Реал" и "Барселона" участвуют, мы продолжаем побеждать в судах. Мы работаем над тем, чтобы турнир стал более привлекательным. Турнир должен быть экономически выгоден для клубов, которые в нем участвуют. Также это должно быть открытое соревнование - с вылетом и повышением в классе", - сказал Лапорта.

Он подчеркнул, что реализация проекта будет возможна через диалог с УЕФА:

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"Стоит отметить, что мы не закрываем дверь и для УЕФА, хотя с самого начала они действовали агрессивно. В УЕФА увидели угрозу для Лиги чемпионов, увидели, что Суперлига - турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов. Но это, скорее, возможно не через войну, а через диалог с УЕФА".

Отметим, что ранее суд Мадрида постановил, что клубы-основатели Суперлиги не могут быть подвергнуты санкциям со стороны УЕФА. Известно, что УЕФА подаст апелляцию в вышестоящий суд - провинциальный суд Мадрида.

Суперлига: провал проекта

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер" объявили о создании Суперлиги Европы. В то же время "Бавария", "Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.

Планировалось начать турнир в августе. В нем должны были участвовать 20 клубов. В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.

Главой Суперлиги был избран президент "Реала" Флорентино Перес.

УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александер Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".

Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и возле стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.

В итоге к утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.

Впоследствии мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" решили эвакуироваться из Суперлиги.

В то же время "Реал", "Барселона" и "Ювентус" сделали совместное заявление, подчеркнув, что не отказываются от своей миссии.

Автор: Антон Дударь