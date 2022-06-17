Развязанная Россией война помешала Давиду Нересу показать себя в "Шахтере".

Донецкий "Шахтер" и лиссабонская "Бенфика" согласовали переход бразильского полузащитника Давида Нереса.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

По данным источника, переход игрока оценивается в 14-15 миллионов евро. При этом "Шахтер" получит только 2-3 миллиона из этой суммы, а остальные деньги пойдут на оплату долга за прошлогодний трансфер Педриньо из "Бенфики" в "Шахтер".

Отметим, что Нерес стал игроком "Шахтера" в январе, однако не успел дебютировать за донецкий клуб в официальных матчах из-за вторжения РФ в Украину, по причине которого футбольный сезон в Украине был завершен досрочно.

На зимних сборах Нерес отличился четырьмя забитыми голами за "Шахтер" и стал лучшим бомбардиром команды.

За переход 25-летнего Нереса "Шахтер" заплатил "Аяксу" 12 миллионов евро.

Напомним, из-за развязанной РФ войны в Украине уже ушли в аренду или покинули "Шахтер" на постоянной основе ряд футболистов: Алан Патрик, Богдан Вьюнник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон, Жуниор Мораес и Фернандо.

Давид Нерес: карьера и достижения