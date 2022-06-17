Донецкий "Шахтер" и лиссабонская "Бенфика" согласовали переход бразильского полузащитника Давида Нереса.
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
По данным источника, переход игрока оценивается в 14-15 миллионов евро. При этом "Шахтер" получит только 2-3 миллиона из этой суммы, а остальные деньги пойдут на оплату долга за прошлогодний трансфер Педриньо из "Бенфики" в "Шахтер".
Отметим, что Нерес стал игроком "Шахтера" в январе, однако не успел дебютировать за донецкий клуб в официальных матчах из-за вторжения РФ в Украину, по причине которого футбольный сезон в Украине был завершен досрочно.
На зимних сборах Нерес отличился четырьмя забитыми голами за "Шахтер" и стал лучшим бомбардиром команды.
За переход 25-летнего Нереса "Шахтер" заплатил "Аяксу" 12 миллионов евро.
Напомним, из-за развязанной РФ войны в Украине уже ушли в аренду или покинули "Шахтер" на постоянной основе ряд футболистов: Алан Патрик, Богдан Вьюнник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон, Жуниор Мораес и Фернандо.
Давид Нерес: карьера и достижения
- Нерес является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу".
- В амстердамский "Аякс" бразилец перебрался в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В минувшем сезоне вингер провел 22 матча, отметился четырьмя голами и двумя ассистами.
- Всего за "Аякс" Нерес сыграл 180 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 47 забитыми голами и 41 результативной передачей.
- В составе "Аякса" Нерес дважды выиграл чемпионат Нидерландов и дважды был победителем Кубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы в сезоне 2016/2017. А в сезоне 2018/2019 Нерес играл вместе с "Аяксом" в полуфинале Лиги чемпионов.
- Давид провел 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.