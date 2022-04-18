Никто из участников аварии серьезно не пострадал.

Футболист "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Бруну Фернандеш попал в ДТП.

Как сообщает издание Manchester Evening News, португалец ехал на тренировку и попал в аварию на своем Porsche.

В сеть попали фото, на котором также повреждены забор и другой автомобиль Volkswagen. Подробности ДТП выясняются.

Фернандеш не нуждался в помощи врачей и доехал на тренировку альтернативным транспортом.

Согласно сведениям источника, этот инцидент не помешает 27-летнему португальцу продолжить полноценную тренировочную деятельность в "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш забил девять мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за "красных дьяволов" во всех турнирах.

Напомним, Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года, куда перешел из "Спортинга" за 63 миллиона евро. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

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