Эрлинг Холанд очаровывает своей результативностью.

21-летнему нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду покорился невероятный рекорд.

В матче 13-го тура против "Вольфсбурга" норвежский голеадор забил свой 50-й мяч в 50 поединках Бундеслиги. Он стал первым в истории чемпионата Германии, кому понадобилось для такого количества голов такое относительно небольшое количество матчей (рекордно низкое).

К тому же Холанд стал самым молодым игроком Бундеслиги, которому удалось забить 50 голов.

В семи матчах текущего сезона чемпионата Германии Эрлинг забил 10 голов. Его средняя результативность - 1,43 гола за игру. Для сравнения: у Роберта Левандовски - 1,08 гола за матч.

Эрлинг Холанд: форвард-вундеркинд

В декабре 2019 года Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" и дебютировал за дортмундский клуб, забив 3 гола за 23 минуты. В первых пяти матчах в Бундеслиге Холанд забил 8 голов, установив рекорд турнира.

В феврале 2020 года Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив десять мячей в турнире. В сезоне 2020/2021 Холанд установил еще одно достижение, забив больше всего голов в первых десяти матчах в ЛЧ.

30 мая 2019 года Холанд забил 9 голов за молодежную сборную Норвегии в матче чемпионата мира против Гондураса.

Первые сто голов в карьере Холанд забил быстрее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Автор: Артем Будрин