фото twitter.com/PSG_inside
Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сделал подарок Папе Римскому Франциску.
Об этом сообщается на официальной странице Ватикана в Twitter.
Подарок от Месси Папе Римскому во время своего визита в Ватикан вручил премьер-министр Франции Жак Кастекс.
Месси передал понтифику футболку ПСЖ со своим автографом.
Парижский клуб у себя в Twitter поблагодарил премьер-министра за то, что политик передал подарок.
фото twitter.com/vaticannews_fr
фото twitter.com/vaticannews_fr
Напомним, Папа Римский Франциск - соотечественник Месси. Они оба являются аргентинцами.