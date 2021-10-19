Римский понтифик получил от Лионеля Месси футболку с автографом.

Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сделал подарок Папе Римскому Франциску.

Об этом сообщается на официальной странице Ватикана в Twitter.

Подарок от Месси Папе Римскому во время своего визита в Ватикан вручил премьер-министр Франции Жак Кастекс.

Месси передал понтифику футболку ПСЖ со своим автографом.

Парижский клуб у себя в Twitter поблагодарил премьер-министра за то, что политик передал подарок.

Напомним, Папа Римский Франциск - соотечественник Месси. Они оба являются аргентинцами.

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Автор: Антон Дударь