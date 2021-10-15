Лионель Месси считает, что рефери из Бразилии каждый раз судит против сборной Аргентины.

Нападающий Лионель Месси обвинил в предвзятости арбитра, работавшего на матче отбора ЧМ-2022 Аргентина - Перу (1:0).

Эту встречу судил бразильский рефери Вилтон Сампайо.

Месси считает, что по ходу матча рефери принял ряд предвзятых решений. По словам аргентинца, подобное произошло уже не впервые.

"Тяжелый матч, играть было непросто. Сильный ветер, соперник играл глубоко, оставляя мало места. Каждый раз, когда этот арбитр судит нас, он делает одно и то же. Кажется, он делает это специально. Но в любом случае это три важных очка, которые приближают нас к цели", - написал Месси в Instagram.

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В матче Аргентина - Перу рефери поставил пенальти в ворота хозяев, однако перуанцы его не забили. За Аргентину победный мяч забил Лаутаро Мартинес.

Стоит отметить, что игроки сборной Аргентины ранее уже жаловались на судейство Сампайо.

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Автор: Антон Дударь