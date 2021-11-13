Гармаш считает, что мог бы стать неплохим селекционером.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, чем он планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.

О своих планах на будущее Гармаш поделился в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

"За будущее стал думать, наверное, когда за 30 стукнуло. А так – играешь, будто будешь всю жизнь это делать. В 23 не думал, что будет после завершения карьеры.

Сейчас думаю уже, что дальше будет. Мысли есть. Тренировать – нет, но в футболе хочу остаться, чтобы команде помогать", - сказал Гармаш.

Читайте такжеИм интересуются клубы РПЛ: молодой талант Шахтера может сменить гражданство на российскоеГармаш отметил, что видит себя после завершения карьеры в роли селекционера.

"Можно бизнесом заниматься, но хочется еще в футболе побыть, селекционер какой-то – у меня с головой все в порядке. Вижу, хороший игрок или нет, с этим разбираюсь. За эти 10 лет у меня свое мнение было, и оно угадывается. Много легионеров не заиграло, мы берем, а оно не "в точку".

Мне бы селекционером – голова варит, могу посоветовать что-то", – добавил хавбек "Динамо".

Ранее УНИАН сообщал, что Денис Гармаш рассказал про обстрел своего автомобиля Porsche, который произошел в 2017 году.

Денис Гармаш: карьера

Гармаш практически всю свою карьеру провел в киевском "Динамо". Он дебютировал в составе киевлян 31 октября 2007 года в кубковом матче против симферопольского "ИгроСервиса" (4:1). 31 августа 2009 года дебютировал за "Динамо" в чемпионате Украины в домашнем матче против донецкого "Металлурга" (3:1).

В январе 2020 года был отдан в полугодичную аренду турецкому "Ризеспору".

18 августа 2021 года в матче против "Ингульца" (1:1) провел свой юбилейный 200-й, матч в чемпионатах Украины. Был признан лучшим игроком УПЛ за сентябрь месяц 2021 года. В ноябре 2021 года второй раз подряд был признан лучшим игроком месяца в УПЛ (за октябрь 2021).

Всего за "Динамо" Гармаш сыграл 321 матч во всех турнирах, забив 49 голов и отдав 42 результативных передачи.

С киевским клубом Гармаш трижды становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

Автор: Владимир Медяник