Кай Хавертц провел на поле лишь первый тайм.

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги при участии "Челси" и "Тоттенхэма" произошел неприятный эпизод. Полузащитник "синих" Кай Хавертц открыл счет в поединке на 5-й минуте встречи и побежал праздновать забитый мяч с партнерами по команде.

Но 22-летний немец умудрился во время объятий сломать палец. На второй тайм Томас Тухель выпустил Тимо Вернера вместо Хавертца. Главный тренер "Челси" прокомментировал травму Кая:

"Он отыграл первый тайм с болью, которая усиливалась с каждой минутой. Похоже, он сломал палец. Выпустить его на второй тайм я не мог. Надеюсь, это не станет для него большой проблемой и Кай сможет вернуться в игру".

"Челси" выиграл у "шпор" со счетом 2:0 и теперь команды ждут ответный матч 12 января.

Transfermarkt оценивает Хавертца в 70 миллионов евро. Именно за эту сумму "Челси" купил немца у леверкузенского "Байера".

В текущем сезоне Кай провел 23 поединка во всех турнирах за "Челси", забив пять голов и сделав две результативные передачи.

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