Антонио Конте проиграл своей бывшей команде.

В полуфинале Кубка английской лиги состоялось лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом".

Для наставника "шпор" Антонио Конте это был особенный поединок, ведь он вернулся на "Стэмфорд Бридж", где в свое время работал и приводил "Челси" к титулу чемпионов Англии в сезоне 2016/17.

Визит Конте и его "Тоттенхэма" получился неудачным. "Челси" победил и сделал шаг навстречу финалу турнира. 12 января пройдет ответный матч на стадионе "шпор" и там подопечные Конте должны побеждать по меньшей мере с разницей в два мяча, если они хотят выйти в финал.

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:0

Голы: Кай Хавертц, 5, Бен Дэвис, 34 (автогол)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Вэйл, 90), Сарр, Рюдигер, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Кай Хавертц (Вернер, 46), Лукаку

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Танганга, Бен Дэвис, Эмерсон, Скипп (Винкс, 73), Хейбьерг, Догерти (Ндомбеле, 46), Моура (Хиль, 80), Сон (Ло Чельсо, 79), Кейн

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