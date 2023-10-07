По словам Става Лемкина, половина Израиля находится в укрытиях после запуска более двух тысяч ракет со стороны ХАМАС.

Защитник донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Израиля Став Лемкин выступил в поддержку своей страны, которая сегодня утром была атакована боевиками террористической группировки ХАМАС.

"Израиль страдает от одного из самых ужасных нападений в нашей истории. Половина страны находится в укрытиях после запуска более двух тысяч ракет (с территории Сектора Газа). Люди убиты, изнасилованы и похищены террористами. Целые поселения находятся в заложниках. Прекратите лицемерие! Сегодня мы, а завтра вы! Террор - это террор! Мое сердце со всем моим народом. Поддержите нас", - написал Лемкин в Instagram.

Атака ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, боевики Сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Впоследствии они проникли на территорию страны, захватив часть территорий.

Видео дня

Министр обороны Израиля Иоав Галлант утвердил призыв солдат резерва, а позже объявил, что ХАМАС начал войну.

В свою очередь, израильская армия начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Секторе Газа в ответ на атаку на свои территории.

Конфликт между ХАМАС и Израилем тянется уже давно. В феврале этого года истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по подземному комплексу с ракетным сырьем ХАМАС.

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