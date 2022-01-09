Карим Бензема отметился 300 и 301 голами за мадридский "Реал".

В субботу, 8 января, "Реал" в рамках поединка 20-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле "Валенсию" и добился разгромной победы.

В конце первого тайма лидер "Реала" Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти.

После перерыва Винисиус двумя быстрыми голами снял все вопросы о победителе встречи. "Валенсия" сумела отквитать один мяч тоже благодаря пенальти, но последнее слово было за Бензема, который оформил дубль.

Отметим, что Бензема отметился 300 и 301 голами за мадридцев.

"Реал" Мадрид - "Валенсия" - 4:1

Голы: Бензема, 43 (пен.), 88, Винисиус, 52, 61 - Гедеш, 76

"Реал" Мадрид: Куртуа, Васкес (Начо, 87), Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Себальос, 71), Каземиро (Камавинга, 71), Кроос, Асенсио, Бензема (Иско, 90), Винисиус (Вальверде, 87)

"Валенсия": Силлессен, Пиччини (Ирансо, 79), Альдерете, Диакаби, Гайя, Муса (Черышев, 66), Васс, Гильямон, Кошта (Коиндреди, 66; Ману Вальехо, 83), Гедеш, Гомес (Андре Маркос, 66)

Предупреждения: Каземиро, Милитао - Пиччинни, Муса, Черышев

Обзор матча: