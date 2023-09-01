Украина будет представлена одной командой в этом турнире.

Луганская "Заря" узнала соперников по групповому этапу Лиги конференций сезона 2023/24.

Украина будет представлена одной командой в этом турнире, "Заря" из третьей корзины попала в группу к бельгийскому "Генту", израильскому "Маккаби Тель-Авив" и исландскому "Брейдаблику".

Группа А: "Лилль", "Слован" Братислава, "Олимпия" Любляна, "Клаксвик"

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Группа B: "Гент", "Маккаби" Тель-Авив, "Заря", "Брайдеблик"

Группа C: "Динамо" (Загреб), "Виктория" Плзень, "Астана", "Балкани"

Группа D: "Брюгге", "Буде-Глимт", "Бешикташ", "Лугано"

Группа E: АЗ, "Астон Вилла", "Легия", "Зрински"

Группа F: "Ференцварош", "Фиорентина", "Генк", "Чукарички"

Группа G: "Айнтрахт", ПАОК, "Хельсинки", "Абердин"

Группа H: "Фенербахче", "Лудогорец", "Спартак" Трнава, "Норшеллан"

Напомним, что "Заря" в квалификации Лиги Европы не смогла преодолеть пражскую "Славию" и спустилась в Лигу конференций.

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