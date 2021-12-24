Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра довольно оригинально готовится к празднованию Рождества.
Известный француз в своем Instagram выложил видео, на котором танцует в костюме Санта-Клауса на олене.
"Если вы не верите в Санту, то должны сказать своему ребенку, что черный мини-Санта – настоящий. У Рудольфа (оленя – прим.) закружилась голова.
Instagram, тебе пора заблокировать мой аккаунт. Я слишком много развлекаюсь", – пошутил Эвра.
Напомним, Патрис Эвра завершил карьеру в возрасте 38 лет. Он выступал за такие клубы, как "Ницца", "Монако", "Ювентус" и "Марсель". Последней командой в его карьере был английский "Вест Хэм", за который он сыграл пять матчей в сезоне 2017/18.
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- Эвра выигрывал Кубок французской лиги в составе "Монако".
- С "Манчестер Юнайтед" экс-защитник завоевал пять титулов АПЛ, четыре Суперкубка Англии и один раз побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
- Эвра имеет также два чемпионства Серии А, два Кубка и Суперкубок Италии в составе "Ювентуса".
- За сборную Франции Эвра отыграл 81 матч.