Эвра в шутку предложил Instagram заблокировать его аккаунт.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра довольно оригинально готовится к празднованию Рождества.

Известный француз в своем Instagram выложил видео, на котором танцует в костюме Санта-Клауса на олене.

"Если вы не верите в Санту, то должны сказать своему ребенку, что черный мини-Санта – настоящий. У Рудольфа (оленя – прим.) закружилась голова.

Instagram, тебе пора заблокировать мой аккаунт. Я слишком много развлекаюсь", – пошутил Эвра.

Напомним, Патрис Эвра завершил карьеру в возрасте 38 лет. Он выступал за такие клубы, как "Ницца", "Монако", "Ювентус" и "Марсель". Последней командой в его карьере был английский "Вест Хэм", за который он сыграл пять матчей в сезоне 2017/18.

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