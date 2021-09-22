Экс-защитник сборной Аргентины Роберто Айала не пострадал.

Экс-футболист Роберто Айала, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Аргентины, был ограблен неизвестными под дулом пистолетов.

Об этом сообщает mundodeportivo.com.

Инцидент произошел в Аргентине. Айяла находился в своем авто, когда его атаковали трое неизвестных. Экс-футболист проезжал по одному из кварталов города Лухан, когда на машину напали. Преступники начали бросать камни, чтобы остановить авто.

Когда им это удалось, нападавшие стали угрожать Айяле пистолетами. Они забрали у тренера мобильный телефон, а также деньги - около 5600 евро, который были у Айялы с собой.

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Полицию на место преступления вызвал проходивший мимо свидетель.

48-летний Айяла не пострадал. Он отделался лишь испугом.

Роберто Айала: что о нем известно

Айяла, который играл на позиции защитника, известен по своим выступлениям за "Наполи", "Милан", "Валенсию", "Сарагосу", а также аргентинские клубы.

С "Миланом" он выигрывал чемпионат Италии, с "Валенсией" становился обладателем Кубка УЕФА, а также финалистом Лиги чемпионов.

За сборную Аргентины он провел 114 матчей, в которых забил 7 голов. Он был капитаном аргентинской команды.

Автор: Антон Дударь