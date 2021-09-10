Лионель Месси забил уже 79 мячей за сборную Аргентины.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси записал в свой актив хет-трик в поединке квалификации на ЧМ-2022.

Таким образом, Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь Месси имеет 79 забитых мячей в составе Аргентины, а у Пеле - 77 голов за Бразилию. Итак, Месси - лучший бомбардир в истории всех южноамериканских сборных.

Отметим, что Пеле достиг такого показателя в забитых мячах за сборную Бразилии всего за 92 матча, а у Месси уже 153 поединка за Аргентину.

Аргентина - Боливия - 3:0

Голы: Месси, 14, 65, 89

Стоит добавить, что после игры с Боливией, футболисты сборной Аргентины продемонстрировали Кубок Америки своим болельщикам, ведь те из-за карантинных ограничений не могли отпраздновать триумф с командой.

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Автор: Артем Будрин