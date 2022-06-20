У Дани Ольмо украли роскошные часы Rolex стоимостью 30 тысяч евро.

Футболиста национальной сборной Испании и немецкого "РБ Лейпциг" Дани Ольмо ограбили во время его отпуска в Валенсии.

По информации издания Las Provincias, инцидент произошел вечером пятницы, 17 июня.

Преступники поджидали 24-летнего вице-чемпиона Олимпийских игр у выхода из парикмахерской, напали на него на улице, отобрав роскошные часы Rolex стоимостью 30 тысяч евро.

В компании с одним из самых главных талантов европейского футбола был его брат Карлос, который попытался предотвратить ограбление, но был ранен и ему потребовалась медицинская помощь.

Добавим, что в минувшем сезоне на счету Ольмо 31 матч в футболке "РБ Лейпциг", в которых он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Дани Ольмо: карьера