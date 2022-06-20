Футболиста национальной сборной Испании и немецкого "РБ Лейпциг" Дани Ольмо ограбили во время его отпуска в Валенсии.
По информации издания Las Provincias, инцидент произошел вечером пятницы, 17 июня.
Преступники поджидали 24-летнего вице-чемпиона Олимпийских игр у выхода из парикмахерской, напали на него на улице, отобрав роскошные часы Rolex стоимостью 30 тысяч евро.
В компании с одним из самых главных талантов европейского футбола был его брат Карлос, который попытался предотвратить ограбление, но был ранен и ему потребовалась медицинская помощь.
Добавим, что в минувшем сезоне на счету Ольмо 31 матч в футболке "РБ Лейпциг", в которых он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
Дани Ольмо: карьера
- Ольмо является воспитанником "Барселоны".
- С 2020 года форвард выступает за "РБ Лейпциг", но каталонский клуб хочет вернуть 24-летнего полузащитника, трансферная стоимость которого 40 млн евро.
- В составе "РБ Лейпциг" Ольмо сыграл 91 матч, в которых отличился 16 забитыми голами и 18 результативными передачами.
- Ольмо – победитель молодежного чемпионата Европы 2019 года. За национальную команду провел 24 матча и забил 4 гола.