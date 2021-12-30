Швейцарская футболистка Алиша Леманн встречается с игроком "Астон Виллы".

Нападающая сборной Швейцарии Алиша Леманн - очень известная футболистка, выступающая за английскую "Астон Виллу".

Она является не только лидером бирмингемской команды, но и одним из секс-символов всей английской женской лиги. У красотки 5,5 миллионов подписчиков только в Инстаграме.

Впрочем, известность ей принесла не столько игра в футбол, сколько ее личная жизнь.

Читайте также"Глаз не отвести": жена футболиста Динамо показала пышный бюст в купальнике (фото)Желающих познакомиться с Алишей завидных холостяков было немало, но все они вынуждены были отказаться от своих грандиозных планов по покорению сердца горячей блондинки, поближе познакомившись с биографией девушки. Ведь Леманн - открытая лесбиянка, причем Алиша долгое время была в отношениях со своей партнершей по сборной Швейцарии - Рамоной Бахманн.

У пары все уже шло к свадьбе, но внезапно произошло непредвиденное.

Девушки разошлись, а сама Алиша вскоре начала появляться в компании полузащитника мужской команды "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Пока неизвестно, окончательно ли Алиша Леманн перешла в другой лагерь - но вот ее экс-партнерша уже точно нашла новую любовь.

Напомним, один из героев сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик похвастался популярностью среди девушек.

Алиша Леманн: чем известна