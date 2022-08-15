Джан Пьеро Гасперини прокомментировал трансферные слухи вокруг украинского хавбека "Аталанты".

Полузащитник национальной сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

Готовность продать украинца подтвердил главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини, сообщает BergamoNews.

"Запросы поступают ежедневно, так что мы должны быть готовы к открытому трансферному рынку. Значения имеют условия, которые клуб выдвинул перед потенциальными покупателями", – заявил Гасперини.

Отмечается, что в услугах Малиновского заинтересованы клубы из Италии и Англии.

Главным претендентом на украинского полузащитника называют "Ноттингем Форест". Сообщается, что новичок АПЛ предложил за трансфер Руслана 15 миллионо евро, но получил отказ. Руководство "Аталанты" рассчитывает заработать на продаже Малиновского 20-22 миллионов евро.

В субботу, 13 августа, Малиновский помог "Аталанте" одолеть "Сампдорию" в непростом поединке 1-го тура Серии А. Украинский хавбек появился на поле на 84-й минуте и успел оформить результативную передачу на Лукмана.

Напомним, в минувшем сезоне Малиновский принял участие в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах, в которых запсал себе в актив 10 голов и 7 результативных передач.

По результатам прошлого сезона Серии А "Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.

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