Польский вратарь женат на украинке, которая родом из Винницы.

Вратарь сборной Польши и итальянского "Ювентуса" Войцех Щенсны высказался в поддержку Украины после победы в матче ЧМ-2022 над Саудовской Аравией. Голкипер парировал пенальти от игрока саудитов в той игре.

Щенсны сказал журналисту "Суспільного" лозунг "Слава Украине".

Добавим, что польский вратарь женат на украинке, которая родом из Винницы.

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Войцех не впервые публично поддерживает Украину. Еще 26 февраля поляк сделал очень мощное заявление по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Моя жена родилась в Украине. В жилах моего сына течет украинская кровь. Часть нашей семьи до сих пор в Украине. Многие мои работники украинцы, все они - замечательные люди. Вижу страдания на их лицах и страх за свою страну, понимаю, что не могу делать вид, будто ничего не произошло", - сказал вратарь тогда.

Сейчас Войцех лучший вратарь ЧМ-2022 по количеству сейвов.

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