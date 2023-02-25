Защитник второй раз в своей клубной карьере получил такую возможность.

В субботу, 25 февраля, в рамках 25-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги встречались "Лестер" и "Арсенал". Матч состоялся на стадионе "Кинг Пауэр Стэдиум" и завершился победой канониров со счетом 1:0.

Единственный гол на 46-й минуте матча забил атакующий полузащитник лондонцев Габриэл Мартинелли. Результативную передачу в актив записал зимний новичок команды, которого купили после срыва трансфера Михаила Мудрика, Леандро Троссард.

Этот поединок стал выдающимся для украинского игрока канониров Александра Зинченко. Футболист вывел свою команду на матч против "Лестера" с капитанской повязкой – это случилось с ним впервые за период его выступлений в составе "Арсенала".

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Как отмечает журналист PA Sport Марк Манн-Брайанс, передать повязку Зинченко решил действующий капитан команды, норвежец Мартин Эдегор.

Вероятно, капитанскую повязку Зинченко приурочили к годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Защитник в начале марта прошлого года также играл в этом статусе, однако в составе "Манчестер Сити". Это его единственные два матча в клубной карьере, когда он выводил команду на поле.

Украинец сыграл практически весь матч. Уже в компенсированное ко второму тайму время его заменил Такехиро Томиясу. Зинченко получил от WhoScored вторую наивысшую оценку в поединке 7,4. Лучше балл только в Троссарда (7,5).

"Лестер" - "Арсенал" 0:1

Гол: Мартинелли (46)

"Лестер": Уорд – Кастань (Перейра, 85), Суттар, Фас, Кристиансен – Прат (Дака, 77), Ндиди (Сумаре, 77), Дьюсбери-Холл – Тете (Тилеманс, 62), Ихеаначо (Варди, 62), Барнс

"Арсенал": Рамздейл – Уайт, Салибе, Габриэл, Зинченко (Томіясу, 90+3) – Едегор (Партий, 84), Жоржиньо, Джака – Сака, Троссар (Нкетіа, 70), Мартинелли

Предупреждение: Мартинелли (38)

Стоит отметить, что после серии из четырех матчей без побед "Арсенал" уже второй подряд поединок берет верх над соперником. Подопечные Микеля Артеты продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата, на пять очков опережая действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Зинченко в этом розыгрыше АПЛ провел 17 встреч и записал на свой счет один гол и один ассист. Это его первый сезон в составе "Арсенала", ведь летом он перешел из "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро.

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