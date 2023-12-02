Александр Зинченко отличился голевой передачей в поединке с "Вулверхэмптоном".

В субботу, 2 декабря, состоялся поединок 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Вулверхэмптон".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой "канониров".

Счет в игре был открыт на 6-й минуте - вингер "Арсенала" Букайо Сака забил после передачи Такехиро Томиясу. На 13-й минуте встречи "канониры" удвоили свое преимущество - отличился Мартин Эдегор после передачи Александра Зинченко. На 86-й минуте "волкам" удалось один мяч отыграть - гол забил Матеус Кунья.

Видео дня

"Арсенал" - "Вулверхэмптон" - 2:1

Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 - Кунья, 86

Лондонский "Арсенал" набрал 33 очка и сохранил за собой лидерство в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 15 баллами занимает 13-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" сыграет против "Лутона", а "Вулверхэмптон" встретится с "Бернли".

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