Киевское "Динамо" получило специальное разрешение от правительства покинуть Украину.

Накануне стало известно, что киевское "Динамо" получило специальное разрешение от высшего руководства нашего государства покинуть Украину и в полном составе отправилось в Румынию.

Официальный сайт "бело-синих" подтвердил эту информацию.

Отмечается, что разрешение покинуть Украину "Динамо" получило, чтобы сыграть ряд благотворительных матчей в Европе под девизом "Match for Peace! Stop the War!".

Украинский журналист Сергей Болотников критически оценил эту новость и новость о том, что гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин сейчас пребывает в Вене.

"Ну что, я всех поздравляю. "Динамо" и Минспорта все-таки это сделали, крышка ящика Пандоры полетела, как башня российского танка после встречи со Стугной. Отныне мы знаем - футболисты у нас особые граждане, которым позволено гораздо больше, чем всем остальным. А футболисты "Динамо" - вообще особее особенных.

Противно, что эти люди еще и используют ВСУ для своего побега. По такой логике, каждый может откупиться штукой евро для ВСУ и покинуть страну. Хорошо, что Суркис хотя бы опроверг намерения распродажи, но я бы не спешил делать выводы, всегда можно найти варианты…

Хотя, не "Динамо" единым. Прислали мне такое видео, снятое 31 марта в Вене – Палкин и Срна попивают кофе в мирной Европе. Другие мои источники подтвердили, что Палкин уехал. Говорят, уехал по делам, продает легионеров, через неделю должен вернуться. Но этого никто, конечно, не может гарантировать.

Чуваки, лучше вы там оставайтесь. Потому что я сомневаюсь, что герои, которые одержат для вас победу, захотят жить в одной стране с "особенными" людьми", - написал Болотников в Facebook.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, с 25 февраля в стране введено военное положение. Всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено законом покидать страну во время военного положения.

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