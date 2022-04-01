"Динамо" анонсировало ряд благотворительных матчей с топ-клубами Европы.

Киевское "Динамо" в полном составе выехало за пределы Украины.

Несмотря на запрет для мужчин от 18 до 60 лет покидать страну во время военного положения, "бело-синие" получили специальное разрешение от высшего руководства нашего государства ради воплощения благотворительной миссии.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Сообщается, что "Динамо" получило специальное развершение в полном составе покинуть Украину, чтобы провести в ближайшее время ряд товарищеских матчей против европейских клубов. Игры пройдут под девизом "Match for Peace! Stop the War!".

Спарринги "бело-синие" будут проводить с апреля по июнь. Соперниками станут "Боруссия" Дортмунд, ПСЖ, "Милан", "Барселона", "Стяуа", "Легия", "Бенфика", "Аякс", "Спортинг" и "Базель".

"Целью проведения данных матчей является информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, которые пострадали от войны с российским агрессором", - сказано в заявлении "Динамо".

Добавим, что местом базирования киевских динамовцев выбрана столица Румынии Бухарест, где футболисты будут проводить полноценный тренировочный процесс под руководством Мирчи Луческу.

Все товарищеские матчи "Динамо" будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства.

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