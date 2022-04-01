Василий Турянчик скончался на 87-м году жизни.

На 87-м году жизни скончался легендарный защитник киевского "Динамо" Василий Турянчик.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

От имени клуба соболезнования родным и близким Василия Юрьевича выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"С чувством глубокой скорби встретил печальное известие о смерти Василия Юрьевича Турянчика.

Василий Юрьевич был представителем плеяды воспитанников закарпатского футбола, сделавших себе имя в футболке "Динамо".

От имени всего клуба и сообщества болельщиков "Динамо" Киев выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Юрьевича. Светлая память о настоящем динамовце останется в наших сердцах и памяти навсегда", - говорится в заявлении.

Василий Турянчик: карьера

Начинал играть в футбол в 1949 году в Чинадиево в юношеской команде фабрики "Красная Звезда".

Большую часть карьеры провел в киевском "Динамо" в 1959-1969 годах, в 1965-1969 был капитаном команды.

Под руководством Виктора Маслова Турянчик, прежде игравший на позиции центрального защитника, был переведен на позицию опорного полузащитника, став одним из первых в мире высококлассных игроков подобного амплуа.

В составе киевского "Динамо" Турянчик четырежды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок.

В чемпионатах СССР провел 308 игр, забил 12 голов.

После окончания карьеры игрока работал главным тренером "Говерлы" Ужгород (1971), тренером отделения школы "Спартак" Ужгород в Мукачево (1971-1978), тренером Иршавской футбольной школы (1979-1984), тренером "Керамика" Мукачево (1985-1987), главным тренером "Карпат" Мукачево (1997-1999).

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