Защитник лондонского "Вест Хэма" Курт Зума отдыхал со своим братом и ради развлечения начал избивать собственного кота.
Кузен 27-летнего француза опубликовал видео с издевательством над животным в Snapchat, а уже оттуда ролик попал в другие социальные сети. Зума сопровождал пинки коту хохотом и смехом.
"Вест Хэм" и организация по защите животных осуждают действия Курта, руководство "молотобойцев" уже провело воспитательную работу со своим игроком. Английские болельщики футбола беспощадно раскритиковали француза в Instagram.
Сам Зума извинился:
"Хочу сказать, как глубоко я расстроен за всех, кого разочаровало это видео. Хочу заверить, что две наши кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, а такое поведение было единичным случаем, подобного больше не повторится".
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Курт Зума: карьера
- Зума играл за "Челси" с 2014 по 2021 год. За этот период он также успел побывать в аренде в "Эвертоне" и "Сток Сити".
- Летом 2021 года Зума присоединился к "Вест Хэму", где играет украинец Андрей Ярмоленко.
- Курт провел 10 матчей за национальную сборную Франции и забил один гол.