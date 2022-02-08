Курт Зума отметился неадекватным поступком.

Защитник лондонского "Вест Хэма" Курт Зума отдыхал со своим братом и ради развлечения начал избивать собственного кота.

Кузен 27-летнего француза опубликовал видео с издевательством над животным в Snapchat, а уже оттуда ролик попал в другие социальные сети. Зума сопровождал пинки коту хохотом и смехом.

"Вест Хэм" и организация по защите животных осуждают действия Курта, руководство "молотобойцев" уже провело воспитательную работу со своим игроком. Английские болельщики футбола беспощадно раскритиковали француза в Instagram.

Сам Зума извинился:

"Хочу сказать, как глубоко я расстроен за всех, кого разочаровало это видео. Хочу заверить, что две наши кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, а такое поведение было единичным случаем, подобного больше не повторится".

Курт Зума: карьера