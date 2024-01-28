"Жирона" минимально обыграла "Сельту" в выездном поединке 22-го тура чемпионата Испании.

В воскресенье, 28 января, состоялся поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" встречалась с "Сельтой".

Игра проходила на стадионе "Балаидос" в Виго и завершилась победой гостей.

Исход этого поединка решил всего один гол, автором которого стал полузащитник "Жироны" Порту. Он забил на 20-й минуте после передачи Мигеля Гутьерреса.

Видео дня

"Сельта" - "Жирона" - 0:1

Гол: Порту, 20

Видео гола:

Отметим, что в стартовом составе "Жироны" вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков отыграл 83 минуты, после чего был заменен на Валери. Статистический портал Sofascore оценил его игру в 6,5 балла. Довбик отыграл весь матч. Ему Sofascore поставил 7,3 балла.

Победа в этой игре позволила "Жироне" вернуться на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе "бело-красных" 55 очков. У "Реала", идущего вторым, на один балл меньше. "Сельта" с 17 очками занимает 16-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" на своем поле примет "Реал Сосьедад", а "Сельта" встретится с "Осасуной".

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